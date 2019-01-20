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Астрономы: человечество будет уничтожено через 49 лет

thewikihow.com

наука [ версия для печати ]

Специалисты кафедры небесной механики Петербургского государственного университета описали два сценария последствий столкновения с Землёй астероида Апофис в 2068 году. По мнению учёных, катаклизм, в лучшем случае, приведёт к гибели большей части населения планеты.

Падение астероида приведёт к последствиям, сравнимым с эпохой вымирания динозавров. Согласно первому сценарию, Апофис врежется в сушу. В результате возникнут сильнейшие землетрясения, облако дыма на столетия скроет Солнце. Мощность взрыва составит 1717 мегатонн (для сравнения, мощность бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, составляла 18 килотонн). Диаметр кратера, оставленного Апофисом, составит 5,97 км.

Второй сценарий — падение астероида в воду. В этом случае поднимутся гигантские цунами и колоссально возрастёт уровень Мирового океана. Будут затоплены практически все равнинные районы.

В настоящее время у человечества нет никакой возможности защититься от столкновения, пишет «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что Апофис может упасть на Землю в 2068 году, а в 2029 году пройдёт в десять раз ближе к планете, чем расстояние до Луны. Астероид 99 942 размером 325 метров был открыт в 2004 году и назван в честь древнеегипетского бога зла и разрушения.


#уничтожение #астрономия #апофис #человечество
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