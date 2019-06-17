Многие галактики в своём составе имеют высокоактивные чёрные дыры. Это означает, что в эти дыры падает много материала и в этом процессе «питания» рождается высокоэнергетическое излучение. Однако Стрелец А* — самая крупная чёрная дыра Млечного Пути — относительно спокойна. Ученые NASA пришли к выводу, что это происходит из-за влияния сильного магнитного поля в центре нашей галактики, сообщает Mirror.

Спокойствие Стрельца А*

Чёрные дыры Вселенной обладают магнитными полями разной формы. Если поле направляет газ так, что он течёт непосредственно в чёрную дыру, то она активна, потому что «съедает» много газа. Однако если газ за счёт спиральной формы магнитного поля течёт по орбите вокруг чёрной дыры, то она, «сидя на диете», спокойна. Таким образом, спиральное распределение потоков газа служит сдерживающим моментом активности чёрных дыр.

Магнитное поле чёрной дыры с названием Стрелец А* в центре Млечного Пути имеет как раз спиральную форму. Газ, как выяснили астрономы NASA, направляется на орбиту. Стрелец А* по этой причине относится к «покоящимся» типам сверхмассивных чёрных дыр.

Новый инструмент исследования

Новый инструмент NASA имеет непосредственное отношении к обсерватории SOFIA и называется High-resolution Airborne Wideband Camera-plus (HAWC+; воздушная широкополосная камера высокого разрешения). Он особенно чувствителен к инфракрасному излучению, испускаемому частицами пыли. Ранее астрономы с его помощью доказали, что ядро активной галактики Лебедь А окружено торообразным облаком пыли (тором).

Учёные NASA на этот раз использовали HAWC+ для визуализации магнитного поля. В целом магнитные поля невидимы, поэтому они не могут быть отображены, но прибор обнаруживает поляризованный дальний инфракрасный свет, излучаемый небесными пылинками. Зёрна небесной пыли ориентированы перпендикулярно магнитным полям, и это позволяет астрономам составить карту формы, сделать вывод о мощности невидимого воздействия и в конечном итоге визуализировать фундаментальную и невидимую силу природы — магнитное поле.

На видео: линии, показывающие магнитные поля, наложены на цветное изображение кольца из частиц пыли вокруг массивной чёрной дыры Млечного Пути под названием Стрелец А*. Невидимые магнитные линии образуют огромную мощную структуру — длина отдельных линий измеряется световыми годами — около 10 световых лет (напомним, световой год — мера длины, равна 150 млн км). Сам Стрелец А* значительно меньше по размерам — 22 000 000 км. Астрономы предположили, что линии магнитного поля достаточно сильны, чтобы не дать материи попасть внутрь чёрной дыры.

Новое исследование NASA — один из немногих случаев, когда учёные наблюдали взаимодействие магнитного поля и межзвёздного вещества. Ранее News.ru сообщал о том, что американские и европейские учёные смогли с помощью детекторов гравитационных волн LIGO зафиксировать следы слияния нейтронной звезды и чёрной дыры.