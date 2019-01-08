USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.09 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C12:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Астматиков спасут от приступов удушья

Александр Алпаткин/ТАСС

наука [ версия для печати ]
Российские учёные создали уникальный препарат

В России появился не имеющий мировых аналогов препарат, который способен блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов. Уникальный состав оказывает максимально эффективное воздействие благодаря тому, что снабжён системой адресной доставки.

Лекарство уже прошло стадию доклинических испытаний. Специалисты на мышиной модели доказали, что ингаляционное введение вещества приводит к значительному снижению воспаления тканей бронхов.

Существует несколько типов препаратов для лечения астмы: симптоматические и базовые терапевтические — воздействующие на механизмы заболевания. Высокая распространённость болезни подвигла учёных из ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА разработать новое средство, которое поможет в лечении механизмов развития бронхиальной астмы. Лекарство будет не просто снимать симптомы, а воздействовать на патогенетический механизм болезни. Речь идёт о противовоспалительном средстве, которое позволит пациентам избежать приступов удушья, утверждает директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Действующий компонент разработанного учёными средства останавливает выработку интерлейкина-4 (ИЛ-4) в организме человека. Именно он играет главную роль в развитии аллергических заболеваний, а также запускает воспалительный процесс, который приводит к развитию удушья. ИЛ-4 является одним из медиаторов воспаления, выделяющихся при иммунном ответе на аллерген, которым, например, может стать пыльца.

Ben Edwards/Impact Photos/Global Look Press

Учёные Института иммунологии уже запатентовали уникальную молекулу действующего вещества, работающего на основании механизма интерференции РНК. Это означает, что оно на молекулярном уровне подавляет синтез белка ИЛ-4, вплоть до полной блокады его выработки. В состав нового препарата входят два компонента: останавливающая выработку интерлейкина-4 молекула, а также катионный пептид, который позволит точно доставить вещество в наиболее важные для остановки воспаления участки клетки.

«Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма „разрезают“ матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется», — цитируют Хаитова «Известия».

Как пояснил завотделом респираторной медицины Имперского колледжа Лондона профессор Себастьян Джонсон, в США и Великобритании на разных стадиях исследований находятся лекарства, работающие по аналогичному принципу. Однако российским учёным удалось показать, что именно ИЛ-4 играет центральную роль в развитии аллергического воспаления нижних дыхательных путей.

Специалисты полагают, что лекарство будет востребовано у страдающих астмой пациентов. По словам профессора Томского государственного университета, врача иммунолога-аллерголога Ольги Фёдоровой, в мире нет аналогов разрабатываемого российской группой исследователей препарата.


#болезни #лечение #астма
самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
в мире 03:31, 6 января 2019
Американские учёные нашли применение марихуане
здоровье 08:36, 29 декабря 2018
Учёные обнаружили целебные свойства алкоголя
Лента новостей
в мире 12:00
Кифирский митрополит указал на способ устранения раскола
спорт 12:00
Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ
в мире 11:44
Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана
в мире 11:35
МИД КНР: У Китая открытая позиция по переговорам с США
в мире 11:32
Атаковавшего знаменитостей хакера поймали в Германии
Другие новости
наука 01:50
Кольца Сатурна покажутся в небе над Москвой
наука 18:58
Младенцы способны злорадствовать
Психологи объяснили механизм удовольствия от чужих промахов
наука 17:41
Колибри Южной Америки обзавелись зубами
Самые зубастые из них нападают на ястребов и сов
наука 12:59
Российские моряки отправятся в кругосветную экспедицию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top