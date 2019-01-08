Астматиков спасут от приступов удушья

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Российские учёные создали уникальный препарат

В России появился не имеющий мировых аналогов препарат, который способен блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов. Уникальный состав оказывает максимально эффективное воздействие благодаря тому, что снабжён системой адресной доставки.

Лекарство уже прошло стадию доклинических испытаний. Специалисты на мышиной модели доказали, что ингаляционное введение вещества приводит к значительному снижению воспаления тканей бронхов.

Существует несколько типов препаратов для лечения астмы: симптоматические и базовые терапевтические — воздействующие на механизмы заболевания. Высокая распространённость болезни подвигла учёных из ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА разработать новое средство, которое поможет в лечении механизмов развития бронхиальной астмы. Лекарство будет не просто снимать симптомы, а воздействовать на патогенетический механизм болезни. Речь идёт о противовоспалительном средстве, которое позволит пациентам избежать приступов удушья, утверждает директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Действующий компонент разработанного учёными средства останавливает выработку интерлейкина-4 (ИЛ-4) в организме человека. Именно он играет главную роль в развитии аллергических заболеваний, а также запускает воспалительный процесс, который приводит к развитию удушья. ИЛ-4 является одним из медиаторов воспаления, выделяющихся при иммунном ответе на аллерген, которым, например, может стать пыльца. Ben Edwards/Impact Photos/Global Look Press

Учёные Института иммунологии уже запатентовали уникальную молекулу действующего вещества, работающего на основании механизма интерференции РНК. Это означает, что оно на молекулярном уровне подавляет синтез белка ИЛ-4, вплоть до полной блокады его выработки. В состав нового препарата входят два компонента: останавливающая выработку интерлейкина-4 молекула, а также катионный пептид, который позволит точно доставить вещество в наиболее важные для остановки воспаления участки клетки.

«Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма „разрезают“ матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется», — цитируют Хаитова «Известия».

Как пояснил завотделом респираторной медицины Имперского колледжа Лондона профессор Себастьян Джонсон, в США и Великобритании на разных стадиях исследований находятся лекарства, работающие по аналогичному принципу. Однако российским учёным удалось показать, что именно ИЛ-4 играет центральную роль в развитии аллергического воспаления нижних дыхательных путей.

Специалисты полагают, что лекарство будет востребовано у страдающих астмой пациентов. По словам профессора Томского государственного университета, врача иммунолога-аллерголога Ольги Фёдоровой, в мире нет аналогов разрабатываемого российской группой исследователей препарата.