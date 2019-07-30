https://static.news.ru/photo/97a22f9e-b2af-11e9-82a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ИИМК РАН

Специалисты Института истории материальной культуры РАН в ходе экспедиции в Крым восстанавливают план античной Акры, остатки которой сохранились на дне Чёрного моря в районе Керченского пролива.

Археологи уже приступили к составлению топографической карты Акры, которая занимала территорию около 3–3,5 гектара. По данным учёных, в настоящее время исследовано не более 5% древнего города.

Город был обнесён оборонительными стенами, конструкция которых предусматривала возможность подъёма защитников города наверх по специальным уступам. По итогам прошлых экспедиций под водой обследованы две стены и одна башня, которая датируется примерно IV веком до нашей эры, — сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Античный портовый город Акра — уникальный для северного Причерноморья памятник подводной археологии, в истории которого всё ещё остаётся много белых пятен. До сих пор очень мало известно о хронологии городища, характере его планировки и системе фортификации. Историки знают, что он был основан выходцами из Нимфея или Пантикапея в конце VI века до н. э. и входил в состав Боспорского царства. Акра считается родиной легендарного героя Ахилла. В IV веке н. э. большая часть города, не считая небольшого западного участка, скрылась под водами Чёрного моря вследствие опускания берега. Второе название античной Акры — «Крымская Атлантида».

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