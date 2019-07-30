https://static.news.ru/photo/a4b0f43e-b397-11e9-a04c-fa163e074e61_660.jpg Фото: antiquities.gov.eg/HiltiFoundation/facebook.com

Группа археологов-дайверов во главе с египетским учёным Фрэнком Гедио совершила новое погружение в районе древнего затопленного города Гераклиона в Средиземном море. Им удалось обнаружить несколько новых артефактов, включая останки храма, золотые украшения, монеты и неопознанный предмет, который являлся частью праздничной лодки.

Для поиска спрятанных под толстым слоем ила и песка предметов эксперты использовали сканеры. Находки относятся к IV и III векам до нашей эры, то есть к периоду Птолемеев и Византии соответственно, передаёт газета SADA El Balad .

Ранее News.ru писал, что словацко-польская археологическая экспедиция изучила пещеры Гучава в Бельянских Татрах и обнаружила следы присутствия доисторических людей. Примерный возраст находок — 14–15 тысяч лет (конец ледникового периода).