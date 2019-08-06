https://static.news.ru/photo/9b3ce322-b847-11e9-b932-fa163e074e61_660.jpg Шаман Майя. Церемония в парке Xcaret. Мексика Фото: Martin Engelmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Археологи обнаружили доказательства того, что индейцы майя принимали участие в жестоких войнах, уничтожали города и убивали мирных жителей.

Об этом сообщает издание Nature Human Behavior.

Ранее исследователи считали военные конфликты с участием майя скорее ритуальными. Считалось, что они были нужны для захвата пленных и получения выкупа, а серьёзные войны начались только во время упадка цивилизации индейцев в IX-X веках.

Данные утверждения опровергают находки археологов. Надписи классического периода, сохранившиеся на каменных стелах, говорят о жестоком уничтожении городов и их жителей воинственными майя.

Одна из них описывает сражение, которое произошло 21 мая 697 года в городе Витцне, находившемся на севере современной Гватемалы.

Учёные провели исследование осадочных пород в озере, которое находится в двух километрах от этого города и обнаружили в них остатки древесного угля. Это означает, что пожары случались в этой местности минимум четырежды. Город сгорел между 650 и 800 годами, а именно об этом сражении и свидетельствовали надписи на стелах майя.

Во время конфликта, вероятно, погибло много мирных жителей. При этом новые данные указывают, что военные столкновения носили гораздо более частый характер, чем предполагалось.

Ранее археологи назвали самую прибыльную профессию майя, писал News.ru. Специалисты из Университета штата Луизиана обнаружили во время плановых раскопок редкий инструмент, который позволил сделать предположение о самой прибыльной работе у древних индейцев.