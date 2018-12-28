Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ

В Московском государственном университете имени Ломоносова открыли национальную антидопинговую лабораторию.
«Эта лаборатория получила юридическое основание здесь работать и находиться», — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий на открытии.
МГУ получил официальное разрешение на ввод нового здания лаборатории в эксплуатацию. Лаборатория находится по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 59. Здание уже оснастили необходимой лабораторной мебелью. Сотрудники переедут в новое здание позднее, сообщает Агентство «Москва».
Ранее News.ru писал, что учёные МГУ им. Ломоносова раскрыли охотничий секрет слизня-потрошителя. Полусантиметровый морской слизень Vayssierea elegans из Японского моря питается многощетинковыми червями с помощью биосверла. Он высасывает своих жертв языком-радулой, похожим на ленту из крюков. С их помощью моллюск выдёргивает червяка из трубки и засасывает его с помощью специальной мышцы.