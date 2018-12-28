Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ

https://news.ru/storage/news/8fb0d913f44a17dc935d63941046c215/65b73c64-927e-4e88-8c48-70502865befc_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Московском государственном университете имени Ломоносова открыли национальную антидопинговую лабораторию.

«Эта лаборатория получила юридическое основание здесь работать и находиться», — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий на открытии.

МГУ получил официальное разрешение на ввод нового здания лаборатории в эксплуатацию. Лаборатория находится по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 59. Здание уже оснастили необходимой лабораторной мебелью. Сотрудники переедут в новое здание позднее, сообщает Агентство «Москва».

Ранее News.ru писал, что учёные МГУ им. Ломоносова раскрыли охотничий секрет слизня-потрошителя. Полусантиметровый морской слизень Vayssierea elegans из Японского моря питается многощетинковыми червями с помощью биосверла. Он высасывает своих жертв языком-радулой, похожим на ленту из крюков. С их помощью моллюск выдёргивает червяка из трубки и засасывает его с помощью специальной мышцы.