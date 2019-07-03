https://static.news.ru/photo/3c2c8fd4-9d87-11e9-9b7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olaf Döring/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из университета Небраски и Медицинской школы имени Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания) впервые смогли удалить ВИЧ из мышей и крыс.

По словам профессора Камеля Халили, сделать значительный шаг в борьбе с вирусом удалось благодаря генетическому редактированию и специальной терапии.

В настоящее время она позволяет подавить репликацию ВИЧ в клетках, однако не способна вывести болезнь из организма и поэтому не может считаться лекарством и требует пожизненного применения.

Восстановление ВИЧ связано с его способностью интегрировать свою последовательность ДНК в геномы клеток иммунной системы, где до них не могут добраться препараты.

В ходе исследования учёные изучали участок ДНК-вируса, отвечающий за его репликацию. Для этого они использовали новейшую методику CRISPR-Cas9 для направленного редактирования геномов. С помощью грызунов они показали, что данный способ позволяет удалять вредоносные фрагменты, оказывая значительное влияние на экспрессию генов.

При этом новый метод дал результаты только при совмещении с антивирусной терапией LASER ART, снижающей репликацию ВИЧ, а также распределяющейся по тканям организма, где вирус находится в состоянии покоя.

Профессор, доктор медицины Говард Гендельман подчеркнул, что исследователи планируют уже через год выйти на стадию клинических проверок на добровольцах, передаёт Nature Communication .

Как писал News.ru, в Минздраве РФ заявили. что рост показателя заболеваемости ВИЧ в России не означает ухудшение эпидемиологической обстановки. Он может повышаться в результате успешного лечения заболевших.