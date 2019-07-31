https://static.news.ru/photo/c73ed088-b3d4-11e9-9ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Derek Redmond/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Организаторы отменили рок-фестиваль «Вудсток», которому в этом году исполняется 50 лет. Причинами стали проблемы с разрешением и спонсорами.

Фестиваль был запланирован на 16–18 августа в штате Нью-Йорк, но на него отказались ехать многие известные музыканты, в том числе Джон Фогерти, Карлос Сантана, Jay-Z, а также группы Raconteurs, Lumineers, Dead & Co. и другие, пишет журнал Variety .

По информации источников издания, главной проблемой стало разрешение на проведение фестиваля в определённом месте. Также сообщалось, что от фестиваля стали отказываться спонсоры.

На фестиваль «Вудсток» в августе 1969 года съехались около 500 тысяч человек, чтобы послушать рок-музыкантов тех лет: Дженис Джоплин, Джими Хендрикса, Карлоса Сантану и других исполнителей, впоследствии ставших легендами. В первые годы «Вудсток» был не просто фестивалем, а политической ареной разнообразных левых и демократических сил, а также субкультур. Его участники протестовали против войны во Вьетнаме и капитализма.

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