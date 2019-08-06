5 августа стало известно о том, что скончался основатель легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Пламя» и группы «Нескучный сад» Сергей Березин. По предварительным данным, народный артист России Сергей Березин умер после долгой болезни. В октябре композитору исполнилось бы 82 года.

Ансамбль «Пламя» выражает соболезнования родным и близким Сергея Березина.

Из жизни и музыкального мира ушёл талантливый музыкант, композитор, человек, который всю жизнь посвятил служению искусству. Доброта, душевность и отзывчивость Сергея Владимировича отразились в его песнях. Когда мне сообщили новость о его смерти, мурашки по коже побежали и стало не по себе! Я благодарна Вам за то, что есть легендарный ансамбль — ВИА «Пламя», за то, что Вы создали коллектив! Как руководитель ансамбля обещаю вам, Сергей Владимирович, продлить жизнь ВИА «Пламя» ещё на долгие годы! Ваши песни будут слушать и слышать зрители ещё долгие годы... Мы все ваши наследники! Мои искренние соболезнования близким и родным, друзьям! Царствие небесное и вечный покой! — прокомментировала Юлия Аринчева.

Сергей Березин с детства занимался музыкой, играл на фортепиано, хотя мечтал об аккордеоне, но после школы пошёл учиться не в музыкальный вуз, а в институт лёгкой промышленности, что не помешало ему в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой. Он играл джаз и выступал на джазовых фестивалях. В 1973 году Сергей стал работать в ВИА «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. А в 1975 году создал новую группу «Пламя». Вначале музыканты исполняли уже известные песни советских композиторов, но вскоре и сам Сергей Березин стал писать песни для своего ВИА. Популярными становятся его лирические песни — «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень», «Снег кружится».

Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» в 2014 году Vt-808/CC0/commons.wikimedia.org

В дальнейшем Сергей Березин писал песни для многих популярных артистов. Его хиты исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Ирина Уварова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Екатерина Семёнова, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова... В 1989 году Сергей Березин создал ещё один популярный музыкальный проект — группу «Нескучный сад». Этот коллектив публика запомнила благодаря песням «Бабки-бабульки», «Снежный король», «Перееду в город» и «Люся».

В конце 2016 года квинтет ВИА «Пламя» вышел на сцену под руководством Юлии Аринчиевой и продолжает традиции ансамбля, который был создан Сергеем Березиным в 1975 году. Сейчас в обновлённом составе Александр Евдокимов — вокал, Михаил Штыров — гитара, Вячеслав Синегубов — клавишные, бас и Юлия Ариничева — вокал. Группой исполняется 26 песен, в репертуар коллектива входят такие шлягеры, как «Снег кружится», «Не надо печалиться», «У деревни Крюково», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Синие дожди», «Куба далека», «Аты-баты, шли солдаты». В следующем году ВИА «Пламя» отметит своё 45-летие.