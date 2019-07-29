https://static.news.ru/photo/06b741f0-b213-11e9-a31e-fa163e074e61_660.jpg Александр Вакульский Фото: tatarstan-symphony.com

Ушёл из жизни дирижёр Александр Вакульский. Музыкант свыше 20 лет возглавлял Амстердамский симфонический оркестр.

Мэтр являлся лауреатом Международного конкурса дирижёров в Нидерландах, участвовал в престижных фестивалях Западной Европы.

Вакульский выступал с Государственным оркестром Евгения Светланова и оркестром финского города Турку. Маэстро также работал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, ведущими коллективами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции, Швеции, говорится на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан.

Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкирии. Учился в уфимской школе музыкального воспитания. В Ленинградской консерватории получил образование по фаготу, позже окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование. В 1976 году переехал в Нидерланды,

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