Музыкант Николай Тимофеев, известный как Нико лайТ, основатель поп-группы «Дискотека Авария», может стать новым солистом группы «Песняры», об этом сообщает пресс-служба артиста. На данный момент эта информация основана на выступлении Тимофеева и «Песняров» на фестивале «Славянский базар», где состоялась премьера их совместной песни «Калядачки».
- Для меня это очень интересный проект, объединить «Песняров», народную песню и мой драйв - опыт «Дискотеки». Когда мне предложили записать совместно песню, я понял, что это супер-идея! - комментирует Николай.
«Дискотека Авария» получила известность во многом благодаря хиту «Яйца», цитирующему «Косив Ясь конюшину», старинного хита «Песняров». Николай Тимофеев, приложивший руку к песне «Яйца», признается, что с 5-летнего возраста является фанатом белорусского ВИА «Песняры».
- Петь с «Песнярами» я мечтал с раннего детства, а дать новую жизнь народной песне - дело благородное. «Калядачки» заиграли новыми красками и могут зарядить позитивом любой праздник, - говорит музыкант.
Артист вспоминает также, как в детстве на всю улицу распевал песню «Вологда». Поклонники Николая строят догадки о том, что он станет новым солистом «Песняров». Последние 8 лет, после ухода из группы «Дискотека Авария», Николай выступает сольно.