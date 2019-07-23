Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Легендарная американская группа Metallica исполнила во время концерта в Москве культовую песню Виктора Цоя «Группа крови», так как коллектив всегда выбирает знаковую композицию страны, в которой выступает. Об этом сообщил организатор концерта в «Лужниках», глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий.

У них существует достаточно серьёзный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается, — сказал он РБК. Кроме того, Зубицкий отметил, что выбор явно был правильным, так как выступление произвело огромное впечатление...