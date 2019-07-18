Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова выглядит неживой и практически не узнаваема на фотографиях со съёмок её нового видео. С пластиковыми красными волосами, огромными синими ресницами и в блестящем облегающем костюме она напоминает героиню Милы Йовович в культовом фильме «Пятый элемент».

16 июля в Санкт-Петербурге начались съёмки клипа Татьяны на песню «Играю в прятки на судьбу». Премьера видео запланирована на осень 2019-го, но после первого же съёмочного дня в блоге певицы появились эксклюзивные фото со съёмочной площадки. Новый образ Булановой выглядит для её классического эстрадного репертуара смелым шагом в духе Мадонны или Леди Гаги.

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#Repost @gutserievmedia Я верю, заново начну, И, заливая боль вином, Играю в прятки на судьбу, Да только мысли об одном... Все наши мысли о новом клипе Татьяны Булановой @buslya «Играю в прятки на судьбу» (стихи Михаила Гуцериева, музыка @alexeyromanof), премьера которого состоится осенью. А пока смотрите эксклюзивные фотографии со съёмочной площадки! Ждём видео! #татьянабуланова #михаилгуцериев #алексейроманоф #съёмкиклипа

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official)

Этот необычный стиль Татьяны вполне может расшевелить «застоявшуюся» российскую поп-сцену и вдохновить коллег на что-нибудь особенное.

Поклонники сразу перепугались и стали делиться мнениями в комментариях о том, что клип может испортить песню. Певица же по-видимому всем довольна, да и на фото в киногриме она выглядит моложе, чем на обычных светских фотографиях.

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#Repost @gutserievmedia Я верю, заново начну, И, заливая боль вином, Играю в прятки на судьбу, Да только мысли об одном... Все наши мысли о новом клипе Татьяны Булановой @buslya «Играю в прятки на судьбу» (стихи Михаила Гуцериева, музыка @alexeyromanof), премьера которого состоится осенью. А пока смотрите эксклюзивные фотографии со съёмочной площадки! Ждём видео! #татьянабуланова #михаилгуцериев #алексейроманоф #съёмкиклипа

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official)

На этот раз Буланова снимает видео на песню «страдательного» формата, характерного для её раннего творчества, ведь именно такие любовные баллады принесли ей в прошлом популярность. Ещё не забыта громкая история о её разводе с футболистом Владиславом Родимовым, в свете чего особенно печально звучат из её уст слова: «Я верю, заново начну, и, заливая боль вином, играю в прятки на судьбу, да только мысли об одном...».

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