https://static.news.ru/photo/262f846e-a955-11e9-a70e-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова выглядит неживой и практически не узнаваема на фотографиях со съёмок её нового видео. С пластиковыми красными волосами, огромными синими ресницами и в блестящем облегающем костюме она напоминает героиню Милы Йовович в культовом фильме «Пятый элемент».

16 июля в Санкт-Петербурге начались съёмки клипа Татьяны на песню «Играю в прятки на судьбу». Премьера видео запланирована на осень 2019-го, но после первого же съёмочного дня в блоге певицы появились эксклюзивные фото со съёмочной площадки. Новый образ Булановой выглядит для её классического эстрадного репертуара смелым шагом в духе Мадонны или Леди Гаги.

Этот необычный стиль Татьяны вполне может расшевелить «застоявшуюся» российскую поп-сцену и вдохновить коллег на что-нибудь особенное.

Поклонники сразу перепугались и стали делиться мнениями в комментариях о том, что клип может испортить песню. Певица же по-видимому всем довольна, да и на фото в киногриме она выглядит моложе, чем на обычных светских фотографиях.

На этот раз Буланова снимает видео на песню «страдательного» формата, характерного для её раннего творчества, ведь именно такие любовные баллады принесли ей в прошлом популярность. Ещё не забыта громкая история о её разводе с футболистом Владиславом Родимовым, в свете чего особенно печально звучат из её уст слова: «Я верю, заново начну, и, заливая боль вином, играю в прятки на судьбу, да только мысли об одном...».