https://static.news.ru/photo/0d8753ec-aa36-11e9-9684-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба певицы Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода во время своего концерта в Нижнем Новгороде 16 июля продемонстрировала несколько номеров, костюмное решение которых крайне удивило зрителей.

Поклонники в реальном времени увидели ее нашумевший номер «Танцую волосами», когда Лобода выполняет хореографические па сразу с несколькими партнерами, у которых в буквальном смысле отсутствуют головы. Мужчины держат в руках кукольные головы Лободы, выполненные кукольниками специально для этого шоу.

Безголовый трюк выглядит эффектно, хотя делается он просто. Секрет в том, что танцующие костюмы спроектированы таким образом, чтобы плечи сверкающих пиджаков закреплялись на головах партеров певицы. Смотрятся костюмы пугающе, так как у живых, двигающихся мужчин с реальными руками и ногами на самом деле нет голов.

Супер-откровенные мини и глубокое декольте костюмов Светланы Лободы, в которых она возвышается над поклонниками, заставляют публику жаться поближе к сцене. Ханжески настроенных недоброжелателей она смягчает признаниями, что очень боится высоты и каждый раз с ужасом выполняет прыжки и полеты.

Как писал ранее News.Ru, Светлана Лобода активно делится обширным декольте с поклонниками в своем блоге.