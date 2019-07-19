Певица Светлана Лобода во время своего концерта в Нижнем Новгороде 16 июля продемонстрировала несколько номеров, костюмное решение которых крайне удивило зрителей.
Поклонники в реальном времени увидели ее нашумевший номер «Танцую волосами», когда Лобода выполняет хореографические па сразу с несколькими партнерами, у которых в буквальном смысле отсутствуют головы. Мужчины держат в руках кукольные головы Лободы, выполненные кукольниками специально для этого шоу.
Безголовый трюк выглядит эффектно, хотя делается он просто. Секрет в том, что танцующие костюмы спроектированы таким образом, чтобы плечи сверкающих пиджаков закреплялись на головах партеров певицы. Смотрятся костюмы пугающе, так как у живых, двигающихся мужчин с реальными руками и ногами на самом деле нет голов.
Супер-откровенные мини и глубокое декольте костюмов Светланы Лободы, в которых она возвышается над поклонниками, заставляют публику жаться поближе к сцене. Ханжески настроенных недоброжелателей она смягчает признаниями, что очень боится высоты и каждый раз с ужасом выполняет прыжки и полеты.
Как писал ранее News.Ru, Светлана Лобода активно делится обширным декольте с поклонниками в своем блоге.