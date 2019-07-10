https://static.news.ru/photo/8ce87b98-a2f2-11e9-897c-fa163e074e61_1024.jpg Стинг Фото: Rudi Gigler/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Британский исполнитель Стинг отменил три выступления в Европе из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

В среду, 10 июля, не состоится шоу в Мюнхене, 11 июля — в Штутгарте, а 12-го — в чешском городе Славков-у-Брна.

Мы приносим извинения фанатам за доставленные неудобства, — говорится в посте Instagram.

Как писал News.ru, 8 июля было отменено выступление Стинга на джазовом фестивале в бельгийском городе Гент. Сообщалось, что причиной стало плохое самочувствие певца.

2 октября певцу исполнится 68 лет.