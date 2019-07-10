Британский исполнитель Стинг отменил три выступления в Европе из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на странице в Instagram.
В среду, 10 июля, не состоится шоу в Мюнхене, 11 июля — в Штутгарте, а 12-го — в чешском городе Славков-у-Брна.
Мы приносим извинения фанатам за доставленные неудобства, — говорится в посте Instagram.
Как писал News.ru, 8 июля было отменено выступление Стинга на джазовом фестивале в бельгийском городе Гент. Сообщалось, что причиной стало плохое самочувствие певца.
2 октября певцу исполнится 68 лет.