https://static.news.ru/photo/f1f75ba0-acd2-11e9-bf1b-fa163e074e61_1024.jpg Группа Metallica Фото: Jonas Lindstedt/Tt/global Look Press

Легендарная американская группа Metallica исполнила во время концерта в Москве культовую песню Виктора Цоя «Группа крови», так как коллектив всегда выбирает знаковую композицию страны, в которой выступает. Об этом сообщил организатор концерта в «Лужниках», глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий.

У них существует достаточно серьёзный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается, — сказал он РБК.

Кроме того, Зубицкий отметил, что выбор явно был правильным, так как выступление произвело огромное впечатление на россиян.

Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней, — подчеркнул организатор.

При этом о намерении Metallica исполнить «Группу крови» стало известно за час-полтора до выхода группы на сцену стадиона «Лужники» в Москве.

К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика, — заключил Зубицкий.

Ранее News.ru писал о том, что музыкант, вокалист и бывший звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня заявил, что песня «Группа крови» в исполнении американской рок-группы Metallica была сделана «очень плохо» технически. Но сама идея исполнения знаменитой песни на русском языке американскими металлистами другу Цоя понравилась.