https://static.news.ru/photo/9e982b52-b208-11e9-addf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marishka Novak/vk.com

Фанаты Rammstein с ночи начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где 29 июля пройдёт концерт группы. Фотографии и видео они публикуют в социальных сетях.

Культовый германский музыкальный коллектив Rammstein принял решение перенести свой запланированный концерт в Москве на стадион «Лужники».