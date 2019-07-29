Фанаты Rammstein с ночи начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где 29 июля пройдёт концерт группы. Фотографии и видео они публикуют в социальных сетях.
Культовый германский музыкальный коллектив Rammstein принял решение перенести свой запланированный концерт в Москве на стадион «Лужники».
Как ранее сообщал News.ru, осенью 2018 года музыканты анонсировали масштабный тур, для которого разработали новую сцену и спецэффекты. Они планировали выступить 29 июля на стадионе «Динамо», однако в связи с обращениями поклонников приняли решение выбрать более крупную площадку, сообщили представители компании-организатора T.C.I. на своей