https://static.news.ru/photo/3bcb6384-ad37-11e9-9758-fa163e074e61_1024.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Приложение Shazam, позволяющее найти незнакомую песню, составило список треков, которые россияне в первые шесть месяцев текущего года искали чаще всего.

Всего в него вошли десять песен. Возглавила рейтинг композиция певицы Zivert «Life». Вторую строчку занял трек диджея Ilkay Sencan «Do it». На третьем месте — «Dancin (Krono Remix)» продюсера Aaron Smith feat. Luvli. Также в топ-10 вошли следующие песни: «bad guy» Billie Eilish, «I Lost You» Havana feat. Yaar, «Грустный дэнс» Artik & Asti feat. Артём Качер, «Golosa» Звонкого, «Survive» Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane, «7 Rings» Ariana Grande и «Au Au» Filatov & Karas.

Мировой рейтинг Shazam возглавил трек Calma (Remix) исполнителей Pedro Capo и Farruko. Самым популярным музыкантом стал Calvin Harris, а исполнительницей — Billie Eilish.

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