https://static.news.ru/photo/f3bf4b66-b716-11e9-b474-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шахрин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в московском парке Горького. Он был задуман властями столицы в противовес не санкционированной акции, которую посвятили недопуску оппозиционеров к выборам в Мосгордуму.

«Чайф» проклинали, обещали больше никогда не слушать их музыку и никогда не ходить на их концерты. Шахрин заявил в интервью порталу « 66.ru », что ему наплевать на таких поклонников. По словам музыканта, происходящее является «интернет-террором».

Набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом. (...) На два дня мы закрыли [комментарии на стене]. Они исчезнут через два дня, эти люди. Мне плевать на них. Я их не читаю, — заявил Шахрин.

По его словам, субботняя акция является «московской историей».

Честно скажу: мы приезжаем в Москву примерно раз в три месяца. Мне нравится то, что там происходит. <...> С какого перепугу екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы? — задался вопросом лидер «Чайфа».

Ранее News.ru сообщал, что лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский отказался выступать на фестивале «Шашлык Live». Своё решение он объяснил гражданской солидарностью с участниками акции в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Музыкант опубликовал в Интернете извинения от имени коллектива и предупредил, что 3 августа группа «нигде выступать не будет». Он выразил убеждённость, что «музыка должна объединять людей, а не разъединять их».