Академическим музыкантам страны необходимо пристальное внимание со стороны Правительства РФ и господдержка. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты в результате проверок использования бюджетных средств на сферу культуры в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года. По мнению экспертов, в России не проработаны меры ни государственной, ни частной поддержки концертной деятельности. С отчётом контрольного ведомства ознакомился News.ru.

В материалах Счётной палаты указано, что государственные субсидии на развитие концертной деятельности сегодня никак не закреплены на уровне законодательства. В результате отечественные музыканты получают их лишь благодаря отдельным решениям президента и правительства.

Спрос на концерты классической музыки есть, а мер господдержки не хватает. В стране сейчас параллельно действует три стратегических документа, которые направлены на развитие концертной деятельности в области академической музыки. Однако обозначенные в них результаты не связаны между собой, ключевые показатели — не сопоставимы, — сказано в отчёте аудиторов.

Так, Стратегия до 2030 года предполагает вливание частных инвестиций в сферу искусства на уровне не менее 25% от совокупных расходов. А в госпрограмме «Развитие культуры и туризма» указан их абсолютный показатель — 95 млрд рублей.

Сегодня основным инструментом государственной поддержки концертных организаций являются субсидии на госзадание. Их доля в общем объеме бюджетного финансирования концертной деятельности составляет более 76%. Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства. При этом альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются, — отметила на коллегии директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Si Tefanniya/Xinhua/Global Look Press

Также аудиторы рекомендуют правительству привлекать к концертной деятельности внебюджетные инвестиции, закрепив эти меры законодательно. В сфере необходим механизм государственно-частного партнёрства. Аудиторы обратили внимание и на недостатки музыкального образования.

Так, с 2015 года сокращаются бюджетные места в профильных учебных заведениях. Это ограничивает доступность «музыкальных дипломов» для россиян и кадровый дефицит. В итоге консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и им. П. И. Чайковского ранее входившие в 50 лучших образовательных учреждений мира, по итогам прошлого года не вошли в престижный список QS World University Rankings by Subject Reforming Arts.

Согласно отчёту Счётной палаты, нынешняя ситуация в сфере академической музыки снижает мотивацию к созданию концерта высокого уровня. А это, в свою очередь, наносит удар по имиджу страны на международной арене.

Комплексные меры господдержки в сфере образования, пишет контрольное ведомство, должны быть проработаны Минкультуры и всем музыкальным сообществом страны.