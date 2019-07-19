https://static.news.ru/photo/d9712d3a-ab2f-11e9-8dff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/lumen_official

Рок-группа Lumen из Уфы записала песню и компиляцию треков для выходящего осенью комикса о Бэтмене. Об этом заявил вокалист и автор песен музыкального коллектива Рустем Булатов.

Мы решили посотрудничать, с подачи издательства «Азбука-Аттикус» поучаствовать в очень интересном проекте — мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу, — цитирует Булатова ТАСС .

Музыкант пояснил, что речь идёт о первом официальном издании серии комиксов про Бэтмена, которые посвящены одной истории под названием «Металл».

В сентябре уже начнёт издаваться серия, и в подарочном издании будет компакт-диск с этим сборником, — добавил лидер группы Lumen.

Рустем Булатов признался, что песня создана на основе сюжета комикса и для тех, кто с ним ознакомился, «она будет о совершенно понятных вещах», а для тех, кто не прочитал, «она будет совершенно о другом».

У нас получилось, рассказывая о Бэтмене, не говорить об этом в лоб, — пояснил рок-музыкант.

Как писал News.ru, в июне в Сети появился трейлер сериала о молодости дворецкого и ближайшего помощника Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Действия происходят в 1960-е годы в Великобритании. В центре сюжета — бывший боец спецназа, открывший охранную фирму. В определённый момент мужчина становится телохранителем отца главного героя — Томаса Уэйна.