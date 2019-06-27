Рок-группа Biting Elbows, фронтменом которой выступает известный российский режиссёр Илья Найшуллер, презентовала два клипа на песни Heartache и Control.
Оба видео являются одной общей историей о безответной любви. В первом показана довольна обычная ситуация, в которой девушка на предложение парня выйти за него замуж отвечает отказом. Продолжается история совершенно в другом ключе, обретая элементы фантастики. Клипы наполнены сценами насилия и секса.
Сам Найшуллер записал видеообращение к читателям журнала
Ранее News.ru писал о том, что российский исполнитель Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид, выпустил видео на композицию «Грехи».