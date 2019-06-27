https://static.news.ru/photo/74ed2bca-990a-11e9-b120-fa163e074e61_1024.jpg vk.com/bitingelbows Фото: Скриншот видео youtube.com

Рок-группа Biting Elbows, фронтменом которой выступает известный российский режиссёр Илья Найшуллер, презентовала два клипа на песни Heartache и Control.

Оба видео являются одной общей историей о безответной любви. В первом показана довольна обычная ситуация, в которой девушка на предложение парня выйти за него замуж отвечает отказом. Продолжается история совершенно в другом ключе, обретая элементы фантастики. Клипы наполнены сценами насилия и секса.

Сам Найшуллер записал видеообращение к читателям журнала «Нож» , в котором пригласил их к просмотру работ. В конце своей речи он попросил, чтобы зрители выступили в роли критиков, и в случае если клипы им не понравятся, рассказали, почему.

Ранее News.ru писал о том, что российский исполнитель Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид, выпустил видео на композицию «Грехи».