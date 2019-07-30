https://static.news.ru/photo/1653155e-b2f8-11e9-91d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Stamm/imago stock&people/Global Look Press

Немецкая метал-группа Rammstein объяснилась в любви российским фанатам. Об этом музыканты сообщили после концерта на московском стадионе «Лужники».

Россия, мы любим тебя! — говорится на официальной странице Rammstein в Instagram .

В рамках российского турне группа сыграет 2 августа на «Газпром Арене» в Петербурге.

Как писал News.ru, певица Светлана Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Она была на мероприятии в VIP-ложе.

В преддверии состоявшегося 29 июля выступления фанаты Rammstein начали занимать очередь у стадиона «Лужники» с ночи.