Немецкая метал-группа Rammstein объяснилась в любви российским фанатам. Об этом музыканты сообщили после концерта на московском стадионе «Лужники».
Россия, мы любим тебя! — говорится на официальной странице Rammstein в
В рамках российского турне группа сыграет 2 августа на «Газпром Арене» в Петербурге.
Как писал News.ru, певица Светлана Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Она была на мероприятии в VIP-ложе.
В преддверии состоявшегося 29 июля выступления фанаты Rammstein начали занимать очередь у стадиона «Лужники» с ночи.