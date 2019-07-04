https://static.news.ru/photo/bf79e7f8-9e43-11e9-ae7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: GAZautomobiles/facebook.com

Рабочие Ярославского моторного завода (ЯМЗ), который входит в группу ГАЗ, сняли музыкальный клип в стиле рэп, выступив против западных санкций.

Автором идеи выступил сотрудник предприятия Илья Бондаренко, который давно занимается музыкой и выступает на различных фестивалях. Ему удалось увлечь своих коллег, и вскоре появился текст песни, написанный на мотив композиции Gangsta's paradise исполнителя Coolio, а затем дело дошло до записи и съёмок ролика.

Мою идею поддержали товарищи, наши волонтёры, кавээнщики, даже старшие коллеги решили поучаствовать, — цитирует Бондаренко Znak .

Он выразил надежду на то, что клип увидит как можно больше людей, призыв спасти ГАЗ от санкций будет услышан политиками и ситуация изменится.

Мы надеемся, что нас услышат и дадут спокойно работать на своём родном заводе, — подчеркнул Бондаренко.

Ранее News.ru писал о том, что власти Крыма предложили поблагодарить президента США Дональда Трампа за введение санкций. В руководстве республики пояснили, что ограничения, введённые в отношении местных санаториев, послужили для них отличной рекламой. При этом санкции не причинили им реального ущерба по причине отсутствия счетов и филиалов за пределами России.