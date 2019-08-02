https://static.news.ru/photo/b6c54fc8-b525-11e9-9dca-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Ольга Бузова мечтает о том, чтобы её песня про лайки в Instagram била все рейтинги. По стилю и звучанию «Лайкер» — новое творение Ольги и её команды — напоминает хиты групп «Комбинация» и «Ласковый май» конца 80-х, 90-х годов. Песня в юмористическом ключе и сильно отличается от того, что пела Ольга Бузова ранее.

На этот раз лирическая героиня Ольги переживает из-за того, что её молодой человек принимает лайки и флиртует с «инстаграмными утками» - так, по всей видимости, Бузова окрестила девушек, которые особым образом выпячивают губы для фотографий. Сначала она просто предупреждает своего друга, потом взламывает пароли и читает переписку, полную интимных фотографий. К концу песни девушка и вовсе набрасывается на молодого человека в порыве ревности.

Мои хорошие, согласитесь, что каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда твоя вторая половинка лайкает всяких там... И вроде бы это всего лишь лайк, но в современном мире, это уже не просто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другому человеку ... И если ваша вторая половинка не понимает этого, то смело «отлайкивайте им мозги по полной» ... Хватит терпеть Лайкеров, — пишет Ольга, активно снабжая свою письменную речь агрессивными смайлами.

Новая песня Бузовой об интернет-трагедии в любви повествует о настоящей душевной драме.

Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, лучше б ты застрелился! — поёт Бузова.

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Бузова присоединилась к обсуждению лесных пожаров в Сибири.