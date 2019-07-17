https://static.news.ru/photo/7d760294-a88c-11e9-924d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа Snow Patrol опередила Black Eyed Peas и Pharrell в споре за самую популярную песню XXI века в Великобритании на данный момент. Выпущенная в 2006 году лирическая баллада Chasing Cars достигла шестого места в чарте британских синглов и пробыла в топах радиостанций 166 недель, это более трёх лет.

Новые данные выпустила 17 июля комиссия по лицензированию музыки PPL, которая учитывает все записи музыки, независимо от того, воспроизводятся ли они по радио и телевидению или публично компаниями и организациями по всей Великобритании. Оказалось, что Chasing Cars получил наибольшее количество проигрываний, опередив I Gotta Feeling от Black Eyed Peas и Happy от Pharrell.

Гарри Лайтбоди, фронетмен группы Snow Patrol, рассказал The Telegraph, что сейчас они такую песню вряд ли выпустили бы, людям теперь нравится совсем другая музыка, чем 13 лет назад.

«Это эмоционально открытая и простая песня, — прокомментировал Гарри. — Но это также беззастенчивая песня о любви, а других у нас и нет. Больше всего я в ней ценю то, как она объединяет аудиторию. Каждый раз, когда мы играем её, это очень красивый момент».

Песня стала популярной во многом благодаря американской больничной драме «Анатомия страсти» (оригинальное название Grey’s Anatomy).

«Однажды мы отправились спать, а когда проснулись на следующее утро, Chasing Cars уже заняла первое место в американском iTunes. Это случилось за одну ночь», — вспоминает Гарри Лайтбоди.

Примечательно, что как и многие английские и американские рок-звёзды первой величины, Snow Patrol не имеют большой популярности в России. Однако группа Snow Patrol выступала в России на стадионе «Лужники» в августе 2010-го. Это было на разогреве у группы U2, давшей концерт в Москве в рамках тура «360 градусов». Позиция «разогревающей» группы в данном случае воспринимается скорее почётной, так как в Соединённых Штатах в том туре U2 разогревали группы Muse и Snow Patrol по очереди. Этот двухгодичный тур шоу был назван в прессе «лучшим рок-шоу на Земле».