https://static.news.ru/photo/8919e44c-931c-11e9-bf92-fa163e074e61_1024.jpg Илья Лагутенко Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Российская группа «Мумий Тролль» работает над новым альбомом, презентация которого намечена на лето 2019 года. В нём будет представлена непривычная для группы музыка.

Об этом рассказал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко в интервью РИА Новости .

Это будет и новый альбом «Мумий Тролля», и новый «неМумий Тролль». Это будет сотрудничество с другими артистами. Пока всё это находится в работе, но, думаю, уже этим летом мы сможем что-то показать, — сказал музыкант.

Он отметил, что группа собрала материалов на три альбома, поэтому в перерывах между гастролями «Мумий Тролль» много времени проводит в студии звукозаписи.

Ранее News.ru сообщал, что группа «Мумий Тролль» выступит на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Сочи. Помимо коллектива Ильи Лагутенко программа пополнится ещё несколькими артистами. Первый российский этап «Формулы-1» состоялся в 2014 году.