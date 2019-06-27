https://static.news.ru/photo/e25a32d2-98f8-11e9-bdf7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич рассказал о выступлении в Припяти спустя три месяца после катастрофы на Чернобыльской АЭС. По его словам, приглашение прислали люди, работавшие в зоне отчуждения.

Я с гитарой приехал в 30-километровую зону, на Припять, сыграл концерты. Потом мы с комендантом города очень хорошо выпили. Я вернулся, как ёлка увешанный счётчиками, оттуда. С трудом стоя на ногах. У меня от людей, занимавшихся ликвидацией, осталось очень хорошее ощущение. Они были со всей страны, тогда ещё многонациональной, они были молодые, они были весёлые. Никакого трагизма в их поведении не наблюдалось, — цитирует музыканта « Московский комсомолец ».

В свою очередь, вокалист и композитор «Машины времени» Александр Кутиков отметил, что через месяц после аварии в Чернобыле группа приехала на гастроли в Киев. Как рассказал Кутиков, несмотря на то, что город практически опустел, концерты «Машины времени» собирали полные залы.

Как ранее писал News.ru, концерт «Машины времени» на Красной площади в честь Дня России был внезапно отменён. По словам лидера группы Андрея Макаревича, организаторы сослались на изменения в программе праздника.