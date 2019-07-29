https://static.news.ru/photo/15a7962a-b1cc-11e9-8803-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн посидел за штурвалом самолёта на пути в Россию.

Видео, на котором певец занимает кресло второго пилота частного лайнера, опубликовано на странице Линдеманна в Instagram. Фанатам группы удалось рассмотреть, что скорость самолёта в тот момент составляла 673 км/ч.

Концерты Rammstein пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 29 июля и 2 августа соответственно.

Ранее News.ru писал, что выступление группы в Северной столице может создать трудности для организации матча 4-го тура чемпионата России «Зенит»-«Краснодар».