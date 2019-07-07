Певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом.
По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара».
Идёт запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом, — написал он в своём
Подробностей о будущих песнях он не сообщил.
Ранее News.ru писал, что Григория Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве и запретили ему въезд в страну. Соответствующий документ подписал глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.