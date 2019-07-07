Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выступление российской группы «А-Студио» в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесено на неопределённый срок. Об этом заявил концертный директор коллектива Евгений Селезнёв.

Концерт в Батуми перенесён на неопределённый срок до нормализации ситуации, — цитирует его РИА Новости. Как писал News.ru, ранее известная джазовая певица Нино Катамадзе присоединилась к протестам в Тбилиси и...