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Выступление российской группы «А-Студио» в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесено на неопределённый срок. Об этом заявил концертный директор коллектива Евгений Селезнёв.

Концерт в Батуми перенесён на неопределённый срок до нормализации ситуации, — цитирует его РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее известная джазовая певица Нино Катамадзе присоединилась к протестам в Тбилиси и извинилась за поездку в Москву, пообещав, что больше никогда не будет выступать в России. Позднее представители Crocus City Hall заявили, что она должна будет выплатить неустойку из-за отмены концерта.