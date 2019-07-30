https://static.news.ru/photo/aee4d6c2-b2b2-11e9-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Кэти Пэрри Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд присяжных в Лос-Анджелесе завершил рассмотрение дела о плагиате в хите Кэти Пэрри Dark Horse (2013 год). Христианский рэп-исполнитель Маркус Грей (Flame) в 2014 году обвинил певицу в краже бита его композиции Joyful Noise (2008 год).

Инстанция встала на сторону рэпера и его соистцов — автора ритм-партии Чика Оджукву и соавтора текста Эммануэля Ламберта. Они представили показания музыковеда Тодда Декера, который провёл независимую экспертизу и подтвердил, что Пэрри — сознательно или нет — использовала в Dark Horse бит из Joyful Noise.

Кроме того, истцы настаивали на том, что исполнительница могла слышать не очень популярную у широкой аудитории рэп-композицию, так как воспитывалась в семье пастора и некоторое время выступала на христианской эстраде.

Сторона защиты отметила низкую популярность Joyful Noise. Соавторы Dark Horse Лукаш Готвальд и Карл Мартин Сандберг заявили, что никогда не слышали эту песню. Также в качестве аргумента был использован тот факт, что Оджукву создал бит самостоятельно, после чего лицензировал его для Грея. Таким образом Joyful Noise была производной композицией, а у истцов не было никаких законных авторских прав на ритм-секцию.

Ответчики пригласили музыковеда Лоуренса Феррару, который признал, что рэп-песня содержит основные элементы, общие для множества мелодий, а также указал на значительные различия между Joyful Noise и Dark Horse.

Несмотря на это, присяжные признали Пэрри виновной в плагиате. Кроме неё к ответственности были привлечены Готвальд и Сандберг, а также авторы песен Сара Хадсон и Джордан Майкл Хьюстон, лейбл Capitol Records, корпорация Warner Bros. Music, Kobalt Publishing и Kasz Money Inc, передаёт Billboard .

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