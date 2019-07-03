https://static.news.ru/photo/2d96ec7a-9dc4-11e9-ad47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Андеграундный музыкальный коллектив из Великобритании Massive Attack выпустил кавер на песню Егора Летова и панк-группы «Гражданская оборона». Композиция записана «на костях» — так в годы СССР называли самодельные грампластинки запрещённых исполнителей из плёнки для рентгена.

Massive Attack выпустила кавер на песню Летова «Всё идет по плану» на пластинке из рентгеновской плёнки. Послушать такой диск можно только 10–15 раз, после чего запись исчезнет, пишет телеканал « 360 ».

Британская группа собирается выпустить на соответствующих снимках ещё 11 треков. Один из них станет частью проекта The Library of Dangerous Thoughts, выступающего против цензуры в искусстве. Остальные диски будут выставлены на продажу.

Первоначально кавер песни «Всё идёт по плану» Massive Attack исполнили на открытии Манчестерского международного фестиваля ещё в июле 2013 года. Тогда же коллектив представил композицию «Печаль моя светла» Янки Дягилевой.

Как писал News.ru, ранее компания, к которой после смерти Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы. Это кавер на Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда, записанный в 1990 году.