Вряд ли кто-то из коллег Михаила Турецкого по Гнесинскому институту тридцать лет назад мог предположить, что он окажется однокашником народного артиста России. Но знал ли тогда сам молодой человек, что его музыкальная карьера в итоге окажется столь оглушительно успешной?

Сегодня Михаил Борисович Турецкий — и дирижёр, и певец, а также основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого». Все эти достижения и регалии СМИ «списывают» на невероятную работоспособность артиста, его упорство и природный талант.

Никто и не спорит, без этих качеств и навыков ни в одной из творческих профессий не пробиться наверх.

Но Михаил Турецкий образца 1980–1985 годов, будучи студентом дирижёрского-хорового отделения института имени Гнесиных (ныне музыкальная академия имени Гнесиных), совсем не тянул на выписанный образ. По крайней мере, его однокурсники(цы) помнят его совсем другим.

Весёлый московских парень, закончивший хоровое училище имени Свешникова, по определению должен был продолжить обучение в одном из двух столичных музыкальных вузов — консерватории имени Чайковского или институте имени Гнесиных.

Основатель, художественный руководитель арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий на пресс-конференции перед началом репетиции Сергей Пятаков/РИА Новости

В «консу» брали парней, серьёзно настроенных посвятить себя профессии хоровика, в Гнесинку — всех остальных, не в обиду будет сказано в адрес этого замечательного вуза.

Выпускников хорового училища ждали везде с распростёртыми объятиями. Во-первых, несмотря на беззаботный вид парней, все они обладали уникальными музыкальными данными — абсолютный слух, поставленные голоса, высокая культура ансамблевого и хорового пения. Ценные кадры для студенческих смешанных хоров, одним словом.

Наш «герой» пошёл в Гнесинку. Обладая высоким, но совсем не сочным тенором, Михаил, конечно же, проигрывал в голосовых возможностях своему партнёру по партии теноров Михаилу Кузнецову, обладателю уникального тенора-альтино. Михаил был курсом младше, значит, в негласной иерархии ниже, кроме того, Кузнецов был из другого «замеса» изначально — парень закончил Гнесинское училище и вполне логично пошёл дальше учиться в Гнесинский институт. Поэтому нельзя сказать, что ребята были закадычными друзьями, но именно Михаил Кузнецов с его уникальным голосом через много лет станет солистом «Хора Турецкого», «изюминкой» этого коллектива.

И это первая удача в судьбе и музыкальной карьере Михаила Турецкого.

Кузя, так парня звали в институте, по характеру был полной противоположностью Турка — прозвище Турецкого в те годы. Кузнецов изначально знал, что он будет петь всю жизнь. На занятиях хорового класса во время спевок Кузнецов был очень сосредоточенным, ловил каждое слово руководителя студенческого хора Владимира Семенюка, который считался талантливым, требовательным и вдумчивым педагогом.

Турецкий во время занятий успевал хохмить, он был весь как на шарнирах, какая-то смесь Олега Меньшикова в «Покровских воротах» в реальности и Зиновия Гердта из «Золотого телёнка» в проецируемой старости.

Турецкий в перерыве травил байки, а если в коридоре смех и кучка студентов образовалась, значит, Михаил рассказывает анекдот про евреев. Он никогда не скрывал своей национальности, да никто из ребят и не обращал на это внимание, если бы сам Михаил не начинал искусственно грассировать.

Михаил закончил институт с красным дипломом, хотя трудно понять, когда он смог вызубрить историю КПСС на отлично.

Но странно другое: как его, родственника дирижёра и альтиста Рудольфа Баршая, оставшегося за границей в 1977 году, приняли через три года в Гнесинский институт? Очередная удача, недосмотр вездесущего тогда КГБ?

Михаил Турецкий на «Празднике Песни» Wikimedia

Интересно и то, что Михаил, получив диплом в 1985 году, решает продолжить образование и поступает в ассистентуру к упомянутому выше Владимиру Семенюку.

Очень похоже, что именно с этого момента Михаил принял решение посвятить себя хоровому делу, ведь у нового педагога не покривляешься. Владимир Онуфриевич (Семенюк) учил петь фразу думая, с пониманием авторского (композиторского) замысла. Поэтому нерв партитуры он чувствовал остро. То же самое можно было заметить в жестах Турецкого на первых концертах проекта «Хор Турецкого».

Итак, встреча и учёба у Владимира Семенюка — это ещё один счастливый билет, который вытянул безусловно фартовый Михаил Турецкий.

Годы учёбы позади. Трудное начало карьеры, помощь Иосифа Кобзона (а кому он только не помогал из молодых), поиски артистов для коллектива и подбор репертуара. Всё было сделано правильно. Женский проект Михаила оставим без комментариев.

Детский хор создать? Почему бы нет, но вопрос всё-таки к самому маэстро. А может быть, и с Владимиром Семенюком, заслуженным артистом РСФСР, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных посоветоваться не грех, мастеру сейчас 81 год, и он до сих пор в строю.