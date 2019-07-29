https://static.news.ru/photo/d1f06966-b220-11e9-8e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот youtube.com/Davie504

Блогер из Италии, известный в интернете под никнеймом Davie504, на центральных улицах Москвы сыграл на бас-гитаре российские мелодии. Он прилетел специально для того, чтобы снять музыкальный ролик.

Таким образом молодой человек выполнил просьбу своих поклонников. Те регулярно «отправляют» музыканта в разные уголки планеты. Музыкальные видеооткрытки блогер выкладывает на YouTube.

Я люблю создавать музыку и очень много работаю над каждым видео, — говорит о себе сам музыкант.

На фоне популярных достопримечательностей Москвы он сыграл кавер-композицию, основным мотивом которой стала песня Rasputin группы Boney M. Однако в неё оказались вплетены и мотив российского гимна, и русская народная песня «Коробейники».

В поисках вдохновения итальянец побывал на Красной площади, спустился в метро, прокатился на теплоходе по реке. Заодно он отведал блинов и приобрёл бутылку водки.

Единственное, о чём сожалеет креативный парень, это футболка с популярными российскими ругательствами, которую он забыл взять с собой. «Возможно, в следующий раз», — написал он в комментариях к видео.

Ранее News.ru рассказывал о другом музыкальнои подвиге. Врачи южноафриканского города Дурбан провели операцию по удалению опухоли мозга. Поскольку пациентом был известный в ЮАР джаз-музыкант, хирурги работали под его гитарный аккомпанемент: тот был в сознании и перебирал струны.