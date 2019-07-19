https://static.news.ru/photo/6bee6332-abf1-11e9-81d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот KinoMost/youtube.com

Новый клип музыкальной группы «Грибы» появился в Сети после двухлетнего перерыва.

Видео снято для композиции «Контракты», а сам коллектив теперь носит название Grebz. Кроме того, среди исполнителей остались только Симптом и 4atty aka Tilla. Информации о степени участия Юрия Бардаша в настоящий момент нет.

Поменялся и логотип группы: он теперь не круглый, а квадратный. Клип опубликован на YouTube.

Украинская группа «Грибы» образовалась в 2016 году. Клип на их самую популярную песню «Тает лёд» набрал свыше 148 миллионов просмотров.

Ранее, как писал News.ru, стало известно, почему популярная группа «Грибы» распалась. По данным СМИ, главный идеолог и солист коллектива Юрий Бардаш решил направить свои силы на раскрутку своего нового проекта под названием «Бамбинтон».