Медики диагностировали у бессменного гитариста, вокалиста и автора песен американской trash metal-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак горла. Из-за этого музыкальный коллектив отменяет концерты.
Как заявил 57-летний Мастейн в
Несмотря на отмену большинства концертов, существующая с 1983 года группа Megadeth продолжит записывать новый альбом.
Кроме своего коллектива, Дэйв Мастейн также был гитаристом группы Metallica и считается одним из лучших музыкантов в мире металла.
Как писал News.ru, ранее народного артиста РСФСР Александра Калягина доставили в одну из московских клиник. Причиной госпитализации актёра стало нарушение сердечного ритма.