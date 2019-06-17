https://static.news.ru/photo/3971e494-9137-11e9-b319-fa163e074e61_1024.jpg Дэйв Мастейн Фото: Lucas Tavares/imago stock&people/Global Look Press

Медики диагностировали у бессменного гитариста, вокалиста и автора песен американской trash metal-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак горла. Из-за этого музыкальный коллектив отменяет концерты.

Как заявил 57-летний Мастейн в Facebook , врачи наметили план терапии, которая уже началась. Медики на 90% уверены в успехе лечения.

Несмотря на отмену большинства концертов, существующая с 1983 года группа Megadeth продолжит записывать новый альбом.

Кроме своего коллектива, Дэйв Мастейн также был гитаристом группы Metallica и считается одним из лучших музыкантов в мире металла.

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