https://static.news.ru/photo/02f17bb2-9463-11e9-8ce5-fa163e074e61_1024.jpg Элтон Джон Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почётного легиона. Награду исполнителю вручил президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония прошла в Елисейском дворце по случаю Дня музыки во Франции. Макрон пояснил, что награждение связано не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Специальный фонд Элтона Джона действует с 1992 года, сообщает ТАСС .

Получить эту награду в День музыки — особенное событие для меня, — сказал музыкант после награждения.

Ранее News.ru сообщал, что во время концерта Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон. Музыкант и артист вместе исполнили композицию Your Song, вызвав восторг восхищённой публики.