Британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почётного легиона. Награду исполнителю вручил президент Франции Эммануэль Макрон.
Церемония прошла в Елисейском дворце по случаю Дня музыки во Франции. Макрон пояснил, что награждение связано не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Специальный фонд Элтона Джона действует с 1992 года, сообщает
Получить эту награду в День музыки — особенное событие для меня, — сказал музыкант после награждения.
Ранее News.ru сообщал, что во время концерта Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон. Музыкант и артист вместе исполнили композицию Your Song, вызвав восторг восхищённой публики.