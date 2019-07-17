https://static.news.ru/photo/ead65560-a89a-11e9-bb3a-fa163e074e61_1024.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рэп-исполнитель Егор Крид представил на суд интернет-общественности новый клип на песню «Сердцеедка». Видео не только набрало 4 млн просмотров за первые сутки, но и насмешило любителей поп-музыки деревенским гламуром. Чтобы поддержать просмотры своего видео, Крид даже представил поклонникам свое фото в «старом» стиле.

17 июля публика обсуждает, что даже, пропустив фото через популярное в настоящее время состаривающее приложение, Егор Крид сохранился практически без морщин, в отличие от Филиппа Киркорова, который привел своих фанатов в ужас тем фото, которое у него получилось. Состаренное фото Крида оказалось одним из кадров со съемок клипа «Сердцеедка».

На этот раз рэпер снял деревенское видео в лучших традициях «Старых песен о главном». Идеально чистая картинная деревня с художественно разбросанными копнами сена и алкологиками в тренировочных штанах, с которыми артист пьет «горькую», жалуясь на то, что ему не отвечает взаимностью соседка Валя, симпатичная девушка нестандартных физических размеров. Отпугивая навязчивого ухажера, Гром-Валя даже бросает в Крида ржавый серп и спускает на него пса... но это лишь увеличивает любовный пыл героя. Деревенским реализмом в этом ироничном видео отдают только диалоги героев, сдобренные ничем не прикрытым матом.

Видео создано в содружестве с блогером Ильей Шабельниковым, известным как Satyr, который и сам снялся в клипе в роли официального друга сердцеедки Вали. Идея снять совместное видео появилась после провокационного вопроса Юрия Дудя.

В интервью Юрий Дудь интересовался, понравилась ли мне пародия Сатира на меня. Глупо скрывать, что тот клип получился очень смешным, — написал певец в своем Instagram.

Поклонники артиста отмечают в комментариях к видео, что его недавний уход из лейбла Black Star пошёл ему на пользу. После расставания с «чёрной» компанией Тимати, Егор Крид стал самостоятельно себя продюсировать и выпускать качественно новые видео. Ранее News.ru сообщал, что предыдущий клип «Грехи» исполнитель посвятил своей бабушке.