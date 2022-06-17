С 13 по 19 июня в Москве проходит самый масштабный джазовый фестиваль за всю историю российского джаза. Он проводится на семи городских площадках, где выступают более 700 артистов из России и стран зарубежья. Вход на большинство мероприятий свободный.
Традиции проведения масштабных летних джазовых фестивалей есть во всём мире, большинство столиц проводят свои именные фестивали уже много лет: Tokyo Jazz Festival, London Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Berlin Jazz Festival и многие другие. Самые известные мировые джазовые фестивали продолжаются от недели до целого месяца, привлекая тысячи туристов из разных стран мира, и включают множество концертных площадок, превращая фестиваль в крупнейшее мероприятие общегородского масштаба.
Московский джазовый фестиваль, который проходит в столице в этом году, станет первым событием такого уровня в России. По мнению художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана, мероприятие должно стать ежегодным.
NEWS.ru побывал на двух площадках фестиваля — в Новопушкинском сквере и саду «Эрмитаж», где выступили бас-гитарист из Бразилии Тиагу Эшпириту Санту, родившая в России австралийская певица Фантине и её группа, квартет KumiteTeam, российский певец Алексей Чумаков и другие артисты.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители слушают выступление квартета KumiteTeam на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Квартет KumiteTeam выступает на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Квартет KumiteTeam выступает на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители слушают выступление квартета KumiteTeam на Московском международном джазовом фестивале в Новопушкинском сквере
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Фантине выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители слушают выступление певицы Фантине на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Фантине выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Фантине выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник Московского международного джазового фестиваля в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Бас-гитарист из Бразилии Тиагу Эшпириту Санту выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник Московского международного джазового фестиваля в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Бас-гитарист из Бразилии Тиагу Эшпириту Санту выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Бас-гитарист из Бразилии Тиагу Эшпириту Санту выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец, музыкант Алексей Чумаков выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец, музыкант Алексей Чумаков выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец, музыкант Алексей Чумаков выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление музыкантов на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец, музыкант Алексей Чумаков выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»