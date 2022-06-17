Звёзды мировой музыки приехали в Россию на Московский джазовый фестиваль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Фантине выступает на Московском международном джазовом фестивале в московском саду «Эрмитаж»

С 13 по 19 июня в Москве проходит самый масштабный джазовый фестиваль за всю историю российского джаза. Он проводится на семи городских площадках, где выступают более 700 артистов из России и стран зарубежья. Вход на большинство мероприятий свободный.

Традиции проведения масштабных летних джазовых фестивалей есть во всём мире, большинство столиц проводят свои именные фестивали уже много лет: Tokyo Jazz Festival, London Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Berlin Jazz Festival и многие другие. Самые известные мировые джазовые фестивали продолжаются от недели до целого месяца, привлекая тысячи туристов из разных стран мира, и включают множество концертных площадок, превращая фестиваль в крупнейшее мероприятие общегородского масштаба.

Московский джазовый фестиваль, который проходит в столице в этом году, станет первым событием такого уровня в России. По мнению художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана, мероприятие должно стать ежегодным.

NEWS.ru побывал на двух площадках фестиваля — в Новопушкинском сквере и саду «Эрмитаж», где выступили бас-гитарист из Бразилии Тиагу Эшпириту Санту, родившая в России австралийская певица Фантине и её группа, квартет KumiteTeam, российский певец Алексей Чумаков и другие артисты.