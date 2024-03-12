Исполнитель песни из фильма «Грязные танцы» умер во сне Певец Эрик Кармен умер во сне в 74 года

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Эрик Кармен

На 75-м году жизни скончался американский певец Эрик Кармен, известный благодаря хиту All by Myself, сообщается на сайте знаменитости. По информации представителей артиста, он умер во сне. О причинах его смерти не сообщается.

С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне в выходные, — говорится в сообщении.

Эрик Кармен являлся членом таких групп, как Cyrus Erie и The Raspberries, а впоследствии начал сольную карьеру, записав девять альбомов. Помимо All by Myself, перепетой Селин Дион, огромную популярность также обрела песня Hungry Eyes, звучавшая в фильме «Грязные танцы».

Ранее сообщалось, что из жизни ушел американский актер и певец, композитор Стив Лоуренс. Ему было 88 лет. Лоуренс отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство», и в американской версии российского ситкома «Моя прекрасная няня». За свою работу Лоуренс был номинирован на премии «Грэмми» и «Эмми».