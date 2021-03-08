«Кому такая песня нужна»: Жириновский раскритиковал номер РФ на Евровидении

https://static.news.ru/photo/2ebabe76-80ba-11eb-93ca-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Жириновский/twitter.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский критически высказался о представительстве России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021». Он заявил, что композиция, с которой выступит певица Manizha, не является подходящей.

Песня, которую исполнит артистка от России, называется Russian woman — «Русская женщина». Жириновский не оценил смысловой контекст, выразив, в частности, недовольство словами «Сын без отца, дочь без отца...»

Песня должна создавать хорошее настроение и радовать людей. <...> Кому такая песня нужна? — задался вопросом политик в беседе с журналистами.

По его мнению, исполнение такой композиции не поднимает авторитет русской женщины и России в целом. Жириновский остался в недоумении, кому пришла в голову идея выбрать эту песню.

Как ранее писал NEWS.ru, Manizha объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой.