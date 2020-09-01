https://static.news.ru/photo/2ffd6456-ec26-11ea-9272-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой.

В 1990-х годах Жириновский вручил Хою удостоверение помощника депутата Госдумы, о чём говорится в документальном сериале Lenta.ru. Благодаря документу музыкант мог бесплатно ездить на общественном транспорте и свободно входить в помещения любых государственных органов.

Хой также получил диплом «За развитие русской культуры» с подписью Жириновского. Артист такой подарок назвал «солидняком».

Как писал NEWS.ru, отец и сын легендарного лидера группы «Кино» Роберт и Александр Цои обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя «Цой». Наследники назвали фильм малопочтенным и пошлым зрелищем, которое нарушает их права.