Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой.
В 1990-х годах Жириновский вручил Хою удостоверение помощника депутата Госдумы, о чём
Хой также получил диплом «За развитие русской культуры» с подписью Жириновского. Артист такой подарок назвал «солидняком».
Как писал NEWS.ru, отец и сын легендарного лидера группы «Кино» Роберт и Александр Цои обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя «Цой». Наследники назвали фильм малопочтенным и пошлым зрелищем, которое нарушает их права.
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