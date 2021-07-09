Жена Мамонова опровергла отказ почек у музыканта

Бывшего вокалиста группы «Звуки Му» Петра Мамонова постепенно выводят из комы. У 70-летнего музыканта нет отказа почек. Об этом журналистам РИА Новости заявила его супруга Ольга.

Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Лёгкие — на искусственной вентиляции, но третье или четвёртое дыхание у него своё, он справляется, — рассказала супруга артиста.

Состояние музыканта оценивается как крайне тяжёлое, но все органы работают самостоятельно.

У Мамонова был диагностирован коронавирус около двух недель назад, а 1 июля его увезли в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее стало известно, что состояние российской певицы МакSим изменилось в положительную сторону. Она находится в частной клинике, где продолжает бороться за жизнь. У девушки диагностировано 80-процентное поражение лёгких. Врачи подключили её к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Сообщалось, что у артистки не было обнаружено коронавируса. Медики пытались вывести девушку из состояния искусственной комы, но она не смогла дышать самостоятельно. Её пришлось вновь подключать к аппарату. Журналисты утверждают, что артистка находится в состоянии сопора (оцепенения, вялости) и разбудить её можно только при условии интенсивного внешнего воздействия.