«Желаю украинцам терпения и выдержки»: как живет Князь из «Короля и Шута»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Андрей Князев

В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время покажут обновленную версию панк-сказки «Король и Шут». Как сейчас живет один из основателей культовой группы Андрей Князь Князев, какие концерты запланированы, что он говорил об СВО?

Когда покажут новую версию панк-сказки «Король и Шут»

Согласно данным сервиса «Яндекс.Афиша», 20 апреля в Москве на площадке «ЦСКА Арена» будет показана обновленная версия панк-сказки «Король и Шут». Хиты знаменитой группы прозвучат в исполнении симфонического оркестра Imperial Orchestra.

На сцене выступят более 100 музыкантов в костюмах персонажей из песен панк-группы. Во время выступления зрителей также ждут световое шоу, фрагменты из сериала «Король и Шут» и другое. Посетители шоу услышат в инструментальной версии такие композиции, как «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие, тексты к которым написал Князев.

В Санкт-Петербурге концерт состоится 1 мая в Ледовом дворце.

Где сейчас Князев, какие будут концерты

В настоящее время Князев со своей группой «КняZz» продолжает выступать в городах России. Так, в марте группа выступит в Туле, Новомосковске, Рязани, Воронеже, Мытищах, Дубне, Смоленске, Брянске, Калуге, Обнинске, Белгороде и Курске.

Кроме того, на лето запланированы концерты группы «КняZz» на стадионах в Петербурге и Москве. Как отмечается на сайте группы, выступления носят название «Как в старой сказке» в честь одного из самых знаменитых альбомов «Короля и Шута» и посвящены покойному вокалисту коллектива Михаилу Горшеневу.

«Летом 2024 года Андрей Князев и группа „КняZz“ выступят с традиционными концертами, посвященными Михаилу Горшеневу и группе „Король и Шут“! Впервые в истории эти мероприятия пройдут на крупнейших стадионных аренах Петербурга и Москвы», — говорится на сайте.

19 июля группа даст концерт на петербургском стадионе «Газпром Арена». «КняZz» уже выступал на этой площадке 3 июня 2023 года после заключительного матча минувшего чемпионата России по футболу между местным «Зенитом» и воронежским «Факелом». В Москве концерт группы Князева состоится 8 августа на «ВТБ Арене».

«В этом году Князь вместе со своей командой готовят яркий музыкальный экскурс по истории „Короля и Шута“. Зрителям будет представлена масштабная программа „Как в старой сказке“, включающая в себя наиболее известные композиции со знаковых пластинок: от первых сказочных боевиков до уже ставших народными панк-гимнов, которые знает и любит каждый ценитель рок-музыки», — подчеркивается в публикации.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Андрей Князев

Что Князь говорил об СВО

22 августа прошлого года «КняZz» выступал на концерте в честь Дня флага России в московских «Лужниках». В связи с этим украинские поклонники обратились к Князеву в комментариях на его странице в социальной сети, попросив пояснить участие в этом мероприятии. Они заявляли, что группа будет выступать на одной сцене с теми, кто «призывает убивать украинцев». В своем ответе рокер пожелал жителям соседней страны терпения и выдержки.

«Многие слетели с катушек, и удивляться тут нечему. Это как большая перепалка на разных уровнях. К сожалению, мы живем в такое время. Вам выдержки и терпения, веры в будущее. Это все, что я могу сказать», — написал Князь.

Также он выразил мнение, что артисты, выступавшие на этом шоу, поддерживают не саму спецоперацию, а российских военнослужащих на фронте.

«Я думаю, эти люди поддерживают не СВО, а тех, кто на фронте. Любая война — это стихийное бедствие, в котором задействовано огромное количество людей. И тыкать в кого-то пальцем тут бесполезно <...>. Каждый артист несет свое слово и энергетику. Делая свое дело, нет смысла смотреть, кто еще выйдет на сцену и с каким посылом», — подчеркнул он.

Князев добавил, что на этом концерте сыграли те артисты, которые остались в стране и не бросили своего слушателя. Помимо группы «КняZz», на мероприятии выступили Юлия Чичерина, группа ЧИЖ & CO, Гарик Сукачев и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».

Почему Князь ушел из «Короля и Шута»

В 2010 году Горшенев решил осуществить свою старую идею по созданию мюзикла на основе историй про кровавого парикмахера Суини Тодда. Князев, которому была предложена роль Судьи, видел другой путь развития коллектива. В апреле 2011 он собрал группу «КняZz».

Из-за творческих разногласий Князев последний раз выступил с «Королем и Шутом» в 2011 году на фестивалях «Нашествие» и «Уральский рубеж». Он официально покинул группу 16 декабря 2011 года.

После смерти Горшенева 19 июля 2013 года появились слухи о том, что Князев может вернуться в «Король и Шут», однако они были опровергнуты им в интервью.

Читайте также:

«Разорилась до «Пятерочки»: как живет «папина дочка» Дарья Мельникова

Сериал «Комбинация»: о чем картина, когда выйдет, кого сыграет Прилучный

«Прямо как на метле скачет»: Пугачева станцевала под украинскую песню