Жанна Агузарова выпустила сольник впервые за три десятка лет

Жанна Агузарова тайно выпустила альбом «Королева Сансета». Пластинка представлена в Сети, это первый выпуск певицы почти за 30 лет.
В альбоме 12 песен, но не новых. Все они в разные годы были спеты на концертах либо других мероприятиях,
Известно, что Жанна Агузарова работала над пластинкой в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Стокгольме и Лос-Анджелесе. Первый и единственный до этого момента сольный альбом певицы под названием «Русский альбом» вышел в 1991 году. В нём было 11 песен, в том числе «Прикосновение в Есенину» и «Мне хорошо с тобой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Ролин опубликовал редкий архивный снимок очередной знаменитости. На этот раз ею оказалась Жанна Агузарова, на фото она с жёлтыми перьями на голове.
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