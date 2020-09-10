Жанна Агузарова выпустила сольник впервые за три десятка лет

https://static.news.ru/photo/c052c9c8-f3b6-11ea-85cb-fa163e074e61_660.jpg Жанна Агузарова Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Жанна Агузарова тайно выпустила альбом «Королева Сансета». Пластинка представлена в Сети, это первый выпуск певицы почти за 30 лет.

В альбоме 12 песен, но не новых. Все они в разные годы были спеты на концертах либо других мероприятиях, отмечает РИА Новости. Старейшая из них — «Не упрекай» — была написана в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, самая новая по сравнению с другими — «Королева Сансета» — в 2000-х.

Известно, что Жанна Агузарова работала над пластинкой в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Стокгольме и Лос-Анджелесе. Первый и единственный до этого момента сольный альбом певицы под названием «Русский альбом» вышел в 1991 году. В нём было 11 песен, в том числе «Прикосновение в Есенину» и «Мне хорошо с тобой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Ролин опубликовал редкий архивный снимок очередной знаменитости. На этот раз ею оказалась Жанна Агузарова, на фото она с жёлтыми перьями на голове.