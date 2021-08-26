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Жить в твоей голове: Земфире — 45
Музыка

Жить в твоей голове: Земфире — 45

12:56, 26 августа 2021
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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45 лет назад, 26 августа 1976 года, родилась певица Земфира. Её называют голосом поколения 1990-х — начала 2000-х, а тексты песен сравнивают со стихами восточных поэтов. В честь дня рождения самой непубличной звезды отечественной рок-сцены NEWS.ru собрал фотогалерею.

Земфира на концерте «Кинопробы. Виктор Цой. Посвящение» в спорткомплексе «Олимпийский», 2000 год

Денисов Антон/ТАСС

Земфира на Международном фестивале «Субтропик 2002» в Батуми, 2002 год

Владимир Валишвили,Сейран Бароян/ТАСС

Певица Земфира (в центре) у здания МГУ, где она сдаёт экзамены на философский факультет, 2004 год

Абулхатин Марат/ТАСС

Земфира на сольном концерте в «Зелёном театре» ЦПКиО им. Горького, 2007 год

Антон Тушин/ТАСС

Певица Земфира Рамазанова во время выступления на концерте «20 лет без Кино», 2010 год

Мудрац Александра/ТАСС

Певица Земфира выступает на международном рок-фестивале «Максидром», 2011 год

Илья Питалев/РИА Новости

Певица Земфира во время рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово, 2012 год

Александр Рюмин/ТАСС

Земфира и Гарик Сукачёв на концерте «Близкие города, близкие люди», 2015 год

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Земфира во время выступления во Дворце спорта в рамках тура «Маленький человек», 2016 год

Алеев Егор/ТАСС

Сергей Шнуров у портрета (вязаного полотна) Земфиры, выполненном умельцами из Уфы, 2017 год

Владимир Астапкович/РИА Новости

Земфира во время выступления на музыкальном фестивале под открытым небом «Пикник Афиши», 2018 год

Максим Блинов/РИА Новости

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