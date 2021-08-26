Жить в твоей голове: Земфире — 45

24 мая исполнилось 80 лет легендарному Бобу Дилану — живому символу 1960-х, рок- и фолк-музыканту, художнику, бунтарю, писателю и обладателю Нобелевской, Пулитцеровской и многих других влиятельных мировых премий («Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус»...). Будучи неотъемлемой частью западного искусства, сегодняшний юбиляр плотно связан с Россией, а точнее — Украиной и Литвой. Его предки были уроженцами местечек под Одессой и Вильно, в начале XX века они эмигрировали в Новый Свет. В странное время раннего Горбачёва, когда ещё свежи были в памяти черненковские облавы на советский рок-н-ролл, он приезжал в СССР, где не только встречался с нашими писателями и поэтами, но и давал концерты, а также «искал корни» своих предков в украинском Причерноморье.

Кем является Дилан — очень трудно сказать в двух предложениях. Лучше всего об этом по-русски написал в одной из рецензий публицист, учёный и контркультурный деятель Дар Жутаев: «Боб Дилан Роберт...