Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовала в своем Telegram-канале новое фото, на котором исполнительница в рваной футболке позирует вместе со своей подругой, режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой. Земфира опубликовала еще один пост, в котором рассказала о работе над новым альбомом, для которого уже записала четыре песни, и сообщила о планах написать музыку к балету.