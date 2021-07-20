Земфира пожаловалась на «задротов», критикующих её музыку в соцсетях

Певица Земфира на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась на «задротов», критикующих её музыку на просторах Сети. Артистка обратилась к подписчикам, посетовав на отсутствие в современном мире уважения.

Земфира написала, что не любит соцсети, однако вынуждена в них заходить, что не выпадать из повестки. Интернет-пространство ей не нравится из-за «отсутствия дистанции».

Норма сегодняшних дней — когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашёл ко мне и сказал «фи». Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых, ожидать последствий, — написала певица.

Звезда считает, что сегодня отвечать недоброжелателям в Интернете не принято. По мнению Земфиры, это просто бессмысленно, поскольку «что бы ты ни ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его». При этом публика, которой не нравятся её ответы на поступающие претензии, сразу же начинает писать о толерантности и правах человека.

Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота, — отметила исполнительница.

Земфира добавила, что музыкой она занимается уже более 40 лет. За это время она поняла, что профессия певицы — лучшая в мире. Артистка подчеркнула, что она дала ей всё, но и она отдала ей всю себя.

В июне Земфира подала в суд на назвавшего её наркоманкой писателя Евгения Гришковца. Певица хотела отсудить у писателя 1,5 млн рублей, так как посчитала, что высказывания Гришковца «носят порочащий характер» и негативно отражаются на её репутации. Иск она подала в Центральный районный суд Калининграда.

Ранее сообщалось, что суд вернул Земфире иск, объяснив, что дело может быть рассмотрено в другом суде. Передаст ли певица туда заявление, на данный момент неизвестно.