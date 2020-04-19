Заболевший коронавирусом гитарист группы Буйнова скончался

https://static.news.ru/photo/88d127d4-821d-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Константин Щукин Фото: buinovofficial/instagram.com

Гитарист музыкального коллектива «Чао!» артиста Александра Буйнова Константин Щукин скончался. Ранее у 51-летнего мужчины было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказал сам Буйнов. По словам артиста, Щукин на протяжении пяти дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Буйнов рассказал, что родные и близкие музыканта до конца надеялись, что мужчина поправится, однако болезнь оказалась сильнее.

Всё чудилось, фронт далеко, где-то там за горизонтом ухают пушки, а оказалось, линия огня проходит рядом! Ну что, вам всё ещё хочется погулять?! — заявил Буйнов в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, от коронавирусной инфекции скончался Михаил Шварцман, который является отцом чемпиона «Формулы-3» россиянина Роберта Шварцмана.