Заболевший коронавирусом гитарист группы Буйнова скончался

Гитарист музыкального коллектива «Чао!» артиста Александра Буйнова Константин Щукин скончался. Ранее у 51-летнего мужчины было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.
Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказал сам Буйнов. По словам артиста, Щукин на протяжении пяти дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Буйнов рассказал, что родные и близкие музыканта до конца надеялись, что мужчина поправится, однако болезнь оказалась сильнее.
Всё чудилось, фронт далеко, где-то там за горизонтом ухают пушки, а оказалось, линия огня проходит рядом! Ну что, вам всё ещё хочется погулять?! — заявил Буйнов в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, от коронавирусной инфекции скончался Михаил Шварцман, который является отцом чемпиона «Формулы-3» россиянина Роберта Шварцмана.
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